美網女單　細威不敵湯珍奴域出局兼掛拍　賽後落淚感謝大威

【有線新聞】美國網球公開賽，莎蓮娜威廉絲不敵湯珍奴域，女單第三圈出局，亦成為這位六屆盟主球員生涯「謝幕戰」。 最後一次參加美國公開賽，亦是27年職業網球員生涯最後一項比賽，月底步入41歲的莎蓮娜威廉絲雖然表明淡然的看勝負，但面對澳洲的湯珍奴域，這位贏過23項大滿貫女單冠軍的美國網球傳奇，還是很在意自己的每一分。第一盤曾領先局數5比3，但之後連失四局，倒輸5比7。

落後的莎蓮娜第二盤先贏四局，但姐姐雲露絲還是一臉愁容，因為妹妹在領先局數5比2之下，被追至5比5平手，莎蓮娜頂到決勝局贏細分7比4，總算追回一盤7比6。決勝第三盤，莎蓮娜先破對手發球局，但之後失完一局再一局，全場49次主動得分，比對手多，但51次大意失誤，亦比對手多。莎蓮娜連失六局，即使化解對方五個決勝分，但到第六個還是招架不了，再輸1比6、盤數輸1比2，一場「告別戰」經歷3小時4分鐘就這樣的結束。

美國網球手莎蓮娜威廉絲：「感謝爸爸，我知道你在看，感謝媽媽，我想感謝在場每一個您多年來一直支持我，實際上是幾十年，我猜這些都是幸福的眼淚吧，如果沒有雲露絲，我就不會是莎蓮娜，感謝雲露絲。」

1995年出道，無論走過的路多傳奇，還是會有終結時，319星期的世界第一、大滿貫女單、女雙連同混雙，累積39個冠軍，一切屬於莎蓮娜的數字全部變成歷史。離開中央場，意味著這位網球女王，人生的另一個新篇章正式開始。