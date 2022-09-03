增10,426確診、七死　許樹昌料本月見頂、若回落可考慮0+7　中心反駁未有跡象

【有線新聞】本港確診數字再次重上五位數，錄得10,426宗確診，10,222宗是本地感染；政府專家許樹昌估計疫情有機會在本月見頂，不過衞生防護中心反駁未有見頂跡象。

本港確診數字重回過萬宗，政府專家顧問許樹昌指確診數字有望今個月見頂，如果數字回落，可以考慮入境放寬至「0+7」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「很明顯確診數字會繼續上升，加上BA.5的比例會增加，9月未來幾個星期可能會見頂，希望見頂後一段時間會回落。」

不過衞生署有不同看法，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「尊重專家提出的意見，過去兩周亦看到每天疫情確診數字不斷上升，社區污水帶病毒數量、人均病毒含量過去連續4天升到每公升超過50萬拷貝，這些現象讓我們知道現時疫情未有見頂的跡象。」

BA.5病毒株感染比率達到55%，衞生署說已經成為主流，預計有更多人染疫，中心再次呼籲市民打針。歐家榮：「夠時間接種下一針的市民，毋須等待新一代疫苗，應盡早完成接種。BA.5對於感染後引起的重症或者死亡風險，仍與其他Omicron病毒大致相近，現時疫苗可有效預防病毒。」他說80歲或以上長者有約三成三人未打針或只打了一劑疫苗，重申此群組的長者一旦感染，不接種的病死率高達14.88%，打齊三針則是1%。