美國密西西比男子偷走小型飛機威脅撞沃爾瑪被捕

【有線新聞】美國密西西比州一名機場職員偷走一架小型飛機並威脅撞向超市，經警方說服後安全降落，隨即被捕，被控重大盜竊及威脅罪。

美國密西西比州東部城鎮圖珀洛一架小型飛機自周六清晨約5時，在空中盤旋，居民及傳媒在多處都拍攝到小型飛機低飛盤旋逾5小時。警方同時接到有人報案，威脅駕駛飛機撞向一間沃爾瑪超市，當局疏散超市及附近民眾，封鎖主要街道。又聯絡駕駛飛機的人，知道飛機快將無油，說服他降落。

對方表示不懂操控飛機降落，經遙距指導後，在北部鄰近田納西州的田野安全著陸，警方隨即拘捕機師。他是29歲機場職員帕特森，負責替飛機加油，沒有飛行執照，他被控重大盜竊和製造恐怖威脅。當地傳媒報道，帕特森在飛行期間，在社交網站發文向親友道別，又指無意傷害任何人。