五歲童疑遭虐死｜警再拘一婦　據悉為死者姨母　鄰居稱近一年未見死者一家

【有線新聞】 深水埗一名5歲男童，懷疑長期受虐倒斃家中，男童母親涉嫌謀殺被捕，警方再拘捕多一名女子，據了解是死者的姨母，有鄰居指近一年，都無見過該家庭外出，通常由死者姨母接濟。

警方星期六晚在深水埗，拘捕多一名40歲本地女子，據了解她是死者的姨母，涉嫌對所看管兒童或少年人忽略。

案發的單位一劏四，我們去看過，單位無人應門，門鐘也壞了。有鄰居說見過孩子的媽媽與三名子女出入，當時看不到男童有表面傷痕，鄰居李太：「通常是他母親的姊姊來接濟他們，其實他們很少外出。（可否形容一下？）她都是很骯髒，不是很整潔。（全家都很骯髒？還是只是小朋友？）那位女士（姨母），但媽媽都是較難打理自己，很一塌糊塗。」鄰居又說平時較少遇到這一家人，憶述上次見到他們已是一年前。

警方說離世的5歲男童，今年1月最後一次回幼稚園上實體課，當時還很健康，之後因為疫情上網課，恢復面授後就再沒回校，母親聲稱兒子要轉校。

教育局2018年發指引，要求學校如果發現幼稚園學生連續七天無故或在可疑情況下沒上學，就必須通報。到底男童就讀的幼稚園有否呈報？教育局沒回應，只是說案件正在調查，不便透露男童的資料。個案一直由社工跟進。

至於離世男童的姊姊及弟弟，社署說他們已送院檢查，社工會聯同專業人士，制訂合適他們的照顧和福利計劃。