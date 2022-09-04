開學未派齊書　精工書局稱因大批員工突離職　教局倡學校尋書商索個別章節

【有線新聞】為中小學訂購教科書的精工印書局，開學未派齊課本，解釋是因為大批員工突然離職；教育局建議學校聯絡出版社，提供課本個別章節。

開學了，莘莘學子要準備寒窗苦讀，但精工印書局「鬧書荒」，現在訂書要等至少兩個月。有家長和學生排隊等補書，他說書局欠他十本書，來到只買到三本，中五學生：「沒書便看螢光幕，如果能補貨最好，萬一沒有便看看其他書店有沒有二手書。」學生Chloe：「在外面再找找，或者用電子書，同學也一大群人沒有書，學校正在想如何解決。」

受影響的約有30間中小學，書局叫家長不用來補書，說正與學校商討補書方案，但他們依然來，家長陳先生：「試一試、碰下運氣，幸好拿取了大半部分的書，家教會安排會否把高年級同學的舊書，留給低年級同學。」家長林先生：「預訂後不知道何時齊書，唯有來排隊。要呆等，不知道是否真的有書，擔心白等。」

教科書放在走廊，部分仍然未開封，一些已經拆箱的，未分開不同級別、科目，全部放在一起，書局解釋未派齊書，因為人手不夠，聘請廿多個學生暑期工做貨倉，他們突然全部離職，精工印書局職員陳女士：「今年暑假只得兩星期，他們認為要去玩，便辭職，一走便全部人離職。」

教育局說，如果部分課本未能送到學校，學校可以參考以往做法，聯絡出版社作臨時安排，例如提供個別章節的電子或印刷版，以免影響教學進度。