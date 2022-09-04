鐵達尼沉船8K片段首曝光　美國勘探公司派潛水艇紀錄船身腐化狀況

【有線新聞】美國一間海底勘探公司，首次發放鐵達尼號殘骸8K高清片段，船身細節比以往更清晰。超高清拍攝下，在海底沉睡110年的鐵達尼號，展現前所未見的色彩。

船頭鏽跡斑斑，即使放大看細節都清晰呈現。左錨刻有製造商名稱，還有這個船身斷開兩截後，跌入海底的鍋爐，是沉船殘骸被發現數十年來未曾見過。

片段是由「海洋之門」的潛水艇拍攝，他們今年多次潛入4,000米深北大西洋，拍攝鐵達尼號殘骸，每次8至10小時，利用高清攝影機、3D聲納詳細紀錄沉船狀況，希望協助水下考古學家，識別沉船周邊的生物；又會與去年拍攝的片段對比，監測船身腐化情況。

這艘載著2,000多名乘客的郵輪，1912年由英國南安普敦港首航，橫渡大西洋前往紐約中途撞到冰山沉沒，殘骸到1985年才被發現，這37年來鐵達尼號的桅杆、尾艙甲板等，已腐蝕倒塌。