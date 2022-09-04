短池分齡計時賽　何詩蓓女子200米個人混合泳刷新港績

【有線新聞】香港短池分齡游泳計時賽，何詩蓓在女子200米個人混合泳，打破香港紀錄。

白色泳帽的何詩蓓，連續兩星期出戰本地賽事。上星期在長池賽刷新400米自由泳港績，轉戰短池，仍然保持良好狀態。完成頭25米蝶泳後，已經領先一個身位。

這位24歲女飛魚，周六在100米個人混合泳，游出新香港紀錄59秒45，兼取得12月短池世錦賽入場券。

在200米也實力超班，之後的背泳、蛙泳及自由泳，將優勢愈拉愈開，何詩蓓以2分08秒03，連續兩日刷新香港紀錄，同樣達到世錦A標。

這位傑出運動員選舉「星中之星」，同日亦出戰50米自由泳，未受考驗，完成半程轉塘，逐漸拉開優勢，以24秒55率先觸池，與自己保持的亞洲紀錄相差0.8秒。