增10,683確診　多8人死　當局料疫情續升　籲快測陽性勿不申報

【有線新聞】本港新增10,683宗新型肺炎確診，本地個案佔10,490宗，多8人離世。有調查發現12%長者或他們的家人快速測試陽性，但沒呈報，衞生防護中心呼籲要立即呈報。

確診個案4天內三度破萬，本地個案連續兩天超過一萬宗，有醫生估計數字本月內見頂，但衞生防護中心預計會持續上升。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「污水監測，人均病毒含量在各區收集的污水樣本，過去連續五天超過每公升50萬拷貝，已回復3月初至中水平。」

多8人離世，5人死因懷疑與新型肺炎有關，第五波累計9511名確診者離世。衞生防護中心說，60歲或以上的死亡個案佔96%，當中超過85%無打針或只打了一針；無打針的確診長者死亡率達7.83%，打了三針的是0.14%，相差約56倍。

有病人組織調查發現，12%長者或他們的家人試過快測陽性，但沒呈報，衞生防護中心呼籲市民一定要呈報，歐家榮：「一部分人未必懂得上網申報，我們設立電話熱線，號碼是1836119。」醫管局總行政經理李立業：「如果及早治療口服藥，根據文獻能減低死亡及住院率達八至九成，所以我在此呼籲市民不要不呈報。」

多8間院舍呈報11宗個案；變種病毒方面，BA.5繼續是主流，佔56.7%；BA.4就佔7.7%。