再有大陸無人機飛金門片段曝光　超大展弦比高空低速無人機啟明星50首飛成功

【有線新聞】無人機的軍事科技等應用日趨成熟，中航工業研製了一款新的全太陽能大型無人機。另外，再有大陸無人機飛往台灣外島的片段曝光，廈門日前發通知，暫時禁止民用無人機飛行。

微博帳號「泉州機長」早前公開了無人機裝載榨菜及茶葉蛋，準備飛往金門的片段後，再公開相信是後續抵達金門的情況。微博的片段已刪除，但仍在其他影片網站流傳，更看到空投榨菜及茶葉蛋一刻。

廈門公安局日前聯同民航及氣象部門發出通知，表示在周六至下周一這十天，即第22屆國際投資貿易洽談會期間，要加強管理民用小型航空器及空中飄浮物，禁止擅自在廈門起降無人機。

除了大陸的民用無人機有能力飛到台灣外島，中航工業最新的研製成果啟明星50更可飛到接近太空；其翼展達50米，用雙機身布局，是集團首次在大型無人機採用這種設計，亦是集團第一款超大展弦比高空低速無人機，並以太陽能作唯一動力的大型無人機，能夠在高空連續飛行，執行高空偵察、森林火災監測、大氣環境監測、地理測繪及通訊接駁等任務。

內地報道指，周六下午在陝西榆林這次首飛成功，將進一步推動新能源、複合材料、飛行控制等領域的技術發展，並提升中國在接近太空執行任務的能力。