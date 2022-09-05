加拿大中部發生連環刺案　至少25人死傷

【有線新聞】加拿大中部薩斯喀徹溫省發生連環持刀襲擊案，至少10死15傷，警方正追緝兩個疑兇，呼籲公眾提高警覺，初步相信部分人是兇徒襲擊目標，但未知行兇動機。

大批警員到發生兇案的韋爾登村調查及戒備，當地周日清晨5時許，村落西南面約25公里的原住民社區最先有人遭持刀襲擊，隨後多個地方陸續發生兇案，死傷者分布於最少13個地點。有村民憶述一個可疑男子以外套掩面，聲稱臉部受傷求助，含糊交代名字，但聽到村民稱協助報警便逃去，他步伐不穩。

警方鎖定兩個姓氏相同的男子為疑兇，分別30歲和31歲，均為深色頭髮，未知行兇動機。其中，30歲的邁爾斯5月被協助滅罪組織列為在逃，原因未明。警方形容兩人是持有武器的危險人物，指有人發現他們乘坐黑色私家車，案發後約6小時在300公里外城市出沒，但不肯定有否換車。呼籲民眾留在安全地方、保持警惕，發現可疑人物應報案及提防接觸。

薩斯喀徹溫省皇家騎警副局長布萊克莫爾指：「目前調查所得，相信部分受害者是兇徒目標，其餘都是隨機襲擊。」案發原住民社區進入緊急狀態，設立兩個應急中心。社區所在的薩斯喀徹溫省連同相鄰的艾伯塔省和馬尼托巴省發布危險人物警報。

警方在多個地方設置路障緝兇，醫護部門一度啟動機制增加人手應付傷者。總理杜魯多發聲明表示對案件感震驚和悲痛，哀悼死者並祝傷者早日康復，承諾將可惡的兇徒繩之於法。