教師離職潮　通識老師指紅線漸多遂移民　資深老師轉跑道、嘆曾被學生投訴網上言論

【有線新聞】教師離職潮持續，上學年4,000人離職，對學界帶來重大影響，有教書十多年的老師認為紅線愈來愈多，選擇移民；亦有資深教師放棄穩定教席，轉做自由工作者。

「17年來首次開學日不用上學。」每年9月初，Julian都回同一間學校開學，今年9月1日再聽不到鐘聲，因為她已經決定為17年教學生涯畫上休止符。

移民教師Julian：「我的心情很矛盾，一方面很興奮，可以休息一下，但另一方面有些不捨，因為我看到學生就很開心。」

入行就任教通識的她，見證政府由當年想改革教育，引入新思維，至近年在她眼中開倒車，通識科變公社科，不再接納新想法，還愈來愈多限制。

Julian：「太多無形的紅線，不同科目上都有國安教育，我認為有其必要性，但同時沒有清楚指引，最終令老師無所適從。整體香港大環境都很窒息。」

面對前所未有的壓迫感，Julian決定離開與她一起長大的城市，Julian：「有另一個空間可能也需要老師，除了有一種所謂的走難心態，更可能是去另一個天空看一看，透透氣也好。」

去年學界流失了4,000多名教師，教育局說他們離開的原因有很多，除了移民，還有進修、轉行等。

轉職教師蕭新泉：「我主要做戲劇導師，另外也有到學校教授課後補習課程，這樣比較開心。」教書29年的蕭老師，任教中文、中史及通識科，9月開始轉跑道兼職教話劇及補習，收入少了一半，但換來多些自由空間。蕭新泉：「以中史科為例，課程變動已經很大，還要加入國安元素，可能政府的決策認為變好了，但對於前線執行者要應付太多事，其實很辛苦。」

除了工作繁重了，他說近年還多了另一種壓力，蕭新泉：「例如我在社交媒體，說日本文化如何好、日本人很乾淨，是有學生不滿意，甚至他會向學校反映。（校長）特地召我進校長室溫馨提示，他說『我不是阻止你，不過如果有家長投訴學校很麻煩。』諸如此類形成一種無形壓力。」

放得下教鞭，放不下一群學生，蕭新泉：「不要只看成績，享受整個做學生的過程，成績、為人處事各方面多些發展。」

Julian：「我會很懷念每一個小小的片刻，學生有很多自己的想法，而我們就站在旁邊與他們同行。我也鼓勵我的學生，嘗試過、努力過就要欣賞自己，不需要有很多遺憾，努力面對每一天。」