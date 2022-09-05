游泳世青賽摘銅　麥世霆冀爭取亞運資格

【有線新聞】游泳代表麥世霆，勇奪世界青少年游泳錦標賽，男子200米蛙泳銅牌，為香港男泳手寫下歷史一頁。他表示心情很興奮，未來目標爭取明年亞運入場券。

16歲的麥世霆，首次代表香港出戰世界賽，就創造歷史，200米蛙泳游出2分13秒90摘銅，是首位男泳手贏世青賽獎牌，亦是繼2013年何詩蓓的一金一銅後，港隊第三次上頒獎台，

游泳世青賽男子200米蛙泳銅牌得主麥世霆：「那一刻其他選手都很快，不知道他們表現如何，當觸池後看到時間是第三，很興奮。代表我們香港，在國際賽上都可以取得成績。」

今屆參加三個蛙泳項目，在100米游出1分02秒92，0.12秒之差得「梗頸四」，麥世霆說這次失利，成就兩天後200米的銅牌。

游泳世青賽男子200米蛙泳銅牌得主麥世霆：「我教練有跟我說，因為我太緊張，未能發揮應有的水準。完成100米蛙泳後，到200米蛙泳中間那段時間，教練提點我如何放鬆一點，不要給太大壓力自己，所以之後發揮到應有水準。」

正就讀中五的他，多謝教練團隊及家人的支持。隊友現場打氣更是推動力，接下來目標是12月短池世錦賽，及明年杭州亞運入場券。

游泳世青賽男子200米蛙泳銅牌得主麥世霆：「今次比賽都有些部分做得不好，希望下次外出比賽可以做得更好。明年的亞運，希望可以代表香港出賽。現時都是努力訓練，不要給自己太大壓力。」