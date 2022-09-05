衞生署牙科診所改凌晨派籌　有市民通宵排隊　組織：掩耳盜鈴、促政府增加服務

【有線新聞】衞生署四間牙科診所為了避免市民通宵排隊等派籌，改為凌晨登記，早上取籌，不過有登記不到的人早上仍然來診所試一試。有團體批評服務量沒增加，改派籌安排只是掩耳盜鈴。

港島區唯一一間牙科街症診所位於堅尼地城，看症改為凌晨登記之後，深夜繼續排大隊。市民：「這個簡直是荒謬，要我們這些低下階層半夜三更來排隊。好像以前早上排完隊便上去看症，不用來排兩次隊，還要半夜三更，排完隊想坐公共交通工具離開也沒有車。這些是香港政府的『德政』。」市民：「早上取了籌立即看病較好，夜晚在這裏等有甚麼意思？等了兩個多小時了。自己麻煩，政府不麻煩，政府很輕鬆。」

原定凌晨零時登記，遲了約20分鐘開門，職員為求診的人登記個人資料和核對身份證後，毋須繼續輪候，拿着登記編號，早上再回診所取籌及再登記。

早上牙科診所，樓下固然無人排隊，貼上了額滿通知，但依舊有凌晨登記不了的人上來試試。整個港島牙科街症開兩日，一日42個籌，有關注團體說排隊問題不是更改輪候方式便能解決。

社區組織協會社區組織幹事連瑋翹：「早上有很小機會取到臨時籌，都會再排多一次，是一個國際笑話。沒辦法，因太多人排隊時，衞生署可能避免有人通宵排隊、畫面不好看，於是改了派籌安排。我們覺得是掩耳盜鈴，因為始終服務量沒有增加，大家都是要用奇怪方式才得到牙科服務。」社區組織協會促請政府盡快開多些地區牙科服務點，增加服務名額。