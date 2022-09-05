中大增「認識中國」必修課　三任校長執教、提六四影響　有學生稱只求合格

【有線新聞】本學年起入學的中大學生必修「認識中國」課程，學習「百年屈辱」、「中國崛起」等，校長段崇智、前校長金耀基、劉遵義均有份教，有學生指課程只要求合格，不會花太多時間修讀。

「認識中國」這科必修科全部是預錄課堂，學生要自己上網看影片。第一條片由校長段崇智親自出馬簡介課程：「中國已經復興成為強大和自力更生的國家，中國崛起被指是當代史上最重要的事件之一，絕對是世界各國與每個人都要認識的課題。」

五堂會有不同主題，第一堂教授儒家、道家與佛教，從學術思想認識中國；之後是歷史課，秦朝唐朝會教授、被列強入侵的「百年屈辱」，以至新中國成立都有涉獵，課程希望學生認識「中國崛起」這個非凡現象；其餘課堂會講中國現代化，是國家自強和救贖的進程，如何從世界邊緣躍身成為全球中心之一；經濟部分會學人民幣國際化；科技就由四大發明到近代發展，都是學習內容。執教的人每堂都不同，包括前校長金耀基、劉遵義、前副校楊綱凱等。

指定及建議閱讀篇章中，包括較早前據報被部分中學下架金耀基著作《中國政治與文化》，他有份撰寫的《神州悲劇的沉思：1989年天安門事件評析》都榜上有名。

這科佔一個學分，考試合格才可畢業。

中大學生Jkhy：「其實有很多必修科，我個人覺得沒有需要。對大學畢業有用，除此以外我覺得沒甚麼用處。」

中大學生Woody：「（佔）一個學分便投放一個學分的心機下去，最重要是自己懂得如何思考，自己去判斷事情是對還是錯。」

除了上網看影片做功課，課程還會舉辦諮詢環節，讓學生問問題了解課程內容，不過要事前報名，先到先得，學生可以選擇上不上。