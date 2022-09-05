運輸署本月起網上問卷或面談　抽樣訪問三萬五人交通習慣、為期四個月　助制訂政策

【有線新聞】運輸署將於本月至12月以網上問卷、面談等形式，抽樣調查3萬5千戶的交通習慣，協助制訂未來的運輸政策及設施。

這批穿着藍白色制服的是運輸署的調查員，共有180人，未來幾個月有機會到你家中做調查。運輸署會隨機向35,000個住戶發出通知書，他們可選擇填問卷，也可預約面對面或電話訪問。如果一星期無回覆，調查員會上門，會收集的包括住戶的出行時間、用的交通工具及路線等，資料絕對保密。

運輸署說，近年有不少運輸基建落成，期望透過調查了解市民出行習慣的變化。運輸署副署長（策劃及技術服務）邱國鼎：「結合其他規劃數據、經濟發展及規劃場景，就可做不同交通分析及預測。如果有不同發展，我可知道交通運輸需求，對未來制訂項目或整體運輸政策有很重要的基礎。」

今次交通習慣調查是1973年以來第六次，上一次是11年前，今次雖然正值疫情，運輸署相信對準確度不會有太大影響。邱國鼎：「例如去年底第五波疫情前（出行數字）達94%，與疫情前比較是94%，最新6月的數字都達到86%。我們認為在這情況下做出行調查是可以的，用技術、統計辦法可做到。」

運輸署希望12月能完成調查，最快明年6月有初步分析，完整報告就最遲2024年初完成，至於前五次調查都有的旅客數據，今次就會等到開關後另外補做。