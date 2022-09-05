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2022年09月05日
拉近文化
新聞資訊
資訊節目
【拉近文化】口述歷史劇場
【有線新聞】
走進大埔區，你會想起甚麼？口述歷史劇場《大步大埔走》，把居住在大埔多年的「老街坊」的感人故事，一一收錄到劇中。真實經歷化作劇本，由他們親身演繹，感受在這個社區的喜與悲，我們一起去看看！
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