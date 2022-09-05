卓慧思勝選｜「新鐵娘子」作風強硬　堅持自由經濟　主張不向中俄讓步

【有線新聞】英國外相卓慧思，以大熱姿態當選保守黨最年輕女黨魁，即將成為首相的卓慧思，從政路上以強硬作風塑造新一代鐵娘子形象，對內堅持自由經濟方針，表明會立即減稅紓緩通脹，對外則強調不向中俄讓步，更主張對台供武抗衡北京。

以47歲之齡成為英國首相，卓慧思比兩位前女首相更年輕便順利入主唐寧街。出身左派中產家庭、做過經濟顧問，投身政壇早期曾陷入婚外情醜聞，但無阻她贏得基層民心扶搖直上。自2010年躋身國會後，獲過去三位首相卡梅倫、文翠珊和約翰遜邀請入閣擔當要職。

7歲時在學校扮演過戴卓爾夫人的卓慧思，衣著打扮和處事強硬作風，均被指有意營造新一代鐵娘子形象，她在政界更有「人肉手榴彈」之稱，據報是源於約翰遜親信認為她處事正面直接、不顧忌得罪人，所到之處都不太平。卓慧思認為此稱號是「半讚半彈」，反映她有成事能力。

近期一次「得罪人」的例子，要數今年2月以外相身份出訪莫斯科，警告俄羅斯不要出兵烏克蘭，英國外相卓慧思：「任何對烏克蘭的侵略，將帶來嚴重後果和沉重代價。」強硬表態觸怒俄羅斯外長拉夫羅夫，同場見完記者無握手便轉身走。

卓慧思對華態度亦同樣強硬：「中國正日趨獨斷，中國是一個專制政權。」卓慧思競選期間已表明，應盡早向台灣提供防衛武器，以免重蹈俄烏戰事的覆轍。

至於對內政治表態，則相對沒那麼堅定強硬。就讀牛津大學早期，她是自由民主黨的活躍成員，甚至主張過廢除君主立憲制，後來「變節」轉投保守黨。2016年脫歐公投，卓慧思原本是「留歐派」，不過加入約翰遜政府後改變立場，更出任國際貿易大臣，搖身一變成為脫歐談判主要推手。

一直無變的，是對自由市場經濟的堅持，卓慧思：「我的優先要務是減稅，因為我不相信靠人民徵稅開源，再以福利形式還富於民的做法。」

面對疫情餘波和歐洲軍事衝突危機，卓慧思如何以「新鐵娘子」姿態，為英國在國際舞台定位及應對通脹壓力，將會是施政重點。