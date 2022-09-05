連續三日增逾萬確診、多八死　學校呈報逾三千宗　當局稱不考慮全面停課

【有線新聞】本港新增10,021宗確診個案，9,869宗是本地個案，多8名患者離世，學校呈報個案超過3,000宗，當局說暫不考慮全面停課。

確診個案連續三日破萬，開學後首個星期一，當局共收到學校呈報3,444宗陽性個案。由上周五至周日，每日各有800多名師生確診，周一驗到陽性的亦有接近600人，衞生防護中心說，學校個案增加是意料之內，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「放暑假前，當時我們每日的確診個案大約3,000至4,000宗，當時每日在學校出現的個案約500至700宗，現時每天在社區的個案已達一萬宗，所以這個數字是我們預期之內。全港停課我相信政府不會考慮在現階段採取這措施，因為大家都知道上學或面授課程對於學生的發展、學習很重要。」

中心說雖然過去一周累計多於兩宗確診的學校有700多間，不過大部分分布在不同班級，相信他們是在社區感染，只有12間學校有班別要停課。

近期每日有大約1.5%至1.9%個案屬於二次感染，共3,000多宗，當中70%都是第五波時首次感染，歐家榮：「一般來說感染了BA.2.2病毒，身體產生的抵抗力可以保護BA.4或BA.5，因為BA.4或5及BA.2.2都屬Omicron病毒，但這個保護力其實是短暫，所以一定要在康復後接種足夠疫苗。」