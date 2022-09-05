銅鑼灣錶行劫案　警拘六男檢36失錶、23萬現金　料行劫不涉真槍

【有線新聞】銅鑼灣一間錶行上星期三被劫走70隻名貴手錶，市值1,300萬元，警方拘捕6名男子涉嫌行劫和串謀行劫。

檢獲證物包括36隻失錶以及約23萬元現金，警方說昨日在銅鑼灣和旺角拘捕涉嫌行劫的四名男子，介乎20至35歲，報稱無業。

警方在他們的酒店房間和住所起回部分失錶及現金，又根據接應的兩架私家車車牌，今日在跑馬地及元朗以涉嫌串謀行劫拘捕兩名車主，賊人打劫時用的懷疑手槍，警方認為並非真槍。

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮：「我們找不到劫案中使用的疑似手槍，但我們在調查中亦找不到證據，或顯示這宗案件牽涉任何真實槍械，其他劫案方面，我們亦積極檢視這6名被捕人士，會否與香港其他地方發生的刑事案有關連。」