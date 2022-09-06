被指收五百診金濫發免針紙　元朗女西醫被捕　李家超籲配合防疫政策

【有線新聞】警方拘捕一名私家醫生，懷疑她濫發豁免打針證明書，涉嫌製造虛假文書，初步估計上個月有6000人到訪診所，仍在調查發出了多少張「免針紙」。

診所位於青山公路元朗段，警方星期一下午到診所帶走64歲姓蔡的女醫生，檢走文件、電腦記錄等證物，警方懷疑醫生向每名病人收取500元診金，發出豁免接種新型肺炎疫苗的證明書，有效期90日，發了多少張仍在調查。元朗警區刑事總督察戴玉麟：「這間診所開業，根據我們調查，相信已超過一年，有多少病人都是調查方向之一，初步估計過去一個月有超過6000名病人去過診所。根據調查所得，確實有人排隊，情況也嚴重。」

至於醫生發「免針紙」前，有沒有查問病人病歷或要求出示其他醫生證明，警方說這些是調查重點，無法回答。

行政長官李家超呼籲市民配合防疫政策：「行使或發放虛假文書是嚴重罪行，我們都是按應該做的守則做，也希望大家遵守防疫政策，配合防疫措施，對大家整體在疫情管控下，導致我可更有效平衡疫情風險及經濟活動，有正面幫助。」

衞生防護中心就說不披露個案更多細節，只是強調長時間不適合打針的人非常少。