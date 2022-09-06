教師離職潮　致資歷斷層　有人任職三年升主任　有校長指與社會因素、工作量有關

【有線新聞】上學年流失四千多個教師，比前一學年多七成，離職教師不少年資達十年以上，導致學校斷層，只有數年經驗的老師，都短時間接替做主任。

中學資訊科技科科主任陳老師（化名）：「年資只有三年，變相很多教學策略，或行政工作其實過往我都是不知道，在這個位置上，（初時）有一定困難。」

30歲的陳老師，在中學任教3年資訊科技，去年六月突然接手擔任科主任，因為本身任教15年的資深同事要移民。不再只負責自己班級，而是負責全校各級，這個「組仔」轉眼升為「組長」，要邊做邊適應。

陳老師（化名）：「壓力就會有，開學之前很多事務要準備，例如全年計劃、開支預算如何使用、人事配合，以往做『組仔』時，很多時候靠組長負責。現時我是一個橋樑，我要去協調下屬，有時候自己都要尋找方法，去思考做一個教學。」

年資淺「擔大旗」不只陳老師一個，這間小學上學年有兩成老師辭職，絕大部分年資超過十年

中、英、數、常，四個主科，科主任有人離任和調職，要由5至7年經驗的「副手」接替。

獅子會何德心小學校長李文萱：「如果年輕同事一接手，沒有人支援，對他們就會真是很大挑戰。（學校）恆常設立一個顧問制，學科顧問由已晉升的前科主席擔任，當新任的科主席接手後，會經常與他們溝通。同事擔任（科主席）之前已有準備功夫，詢問及了解，掌握整個科組的脈搏。」

李校長認為教師離職潮，除了有社會因素，亦都與工作量有關，建議政府應該思考方法，穩定教學環境，挽留資深老師。