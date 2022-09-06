李家超：檢疫限制是否放寬按疫情發展　強調政府團隊團結　正與内地商討「逆隔離」

【有線新聞】確診個案每日在一萬宗水平徘徊，本港11月將舉行國際七人欖球賽、金融投資峰會等活動，被問到會否再縮短入境檢疫日數等，李家超說仍然要視乎疫情發展。

行政長官李家超：「對於不同措施，包括社交距離措施，都是按風險級別從而推出，政策及執行程度按實際情況做。防疫抗疫方面，政府團隊是團結的，每人的工作關係都是非常愉快及良好，在我們每次討論政策時，當然我們都會討論利弊。我們在討論後，大家決定的事亦都很一致性推行。」

至於港人到內地前先在港「逆隔離」的安排，李家超說與內地商討中，已制訂須討論的議題，例如核酸測試標準等。李家超：「我都希望大家明白，第一次做這個全新概念，是有不同問題需要處理及克服。而且在實際運作方面，內地都有疫情的管控需要，香港亦每日有確診數字一萬宗，所以在這方面，大家共同處理自己的疫情，期間商討及處理『逆隔離』的新方案，大家是必須要時間探討。」

李家超又重申政府抗疫政策是「不躺平」，呼籲市民盡快打針，對於有建議指應強制市民打針，他說接種率雖未滿意，但正逐步上升，政府會努力宣傳。