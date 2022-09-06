強制舉報虐兒草案首場業界諮詢　李家超盼盡快立法　對五歲童離世感難過

【有線新聞】政府就立法強制舉報虐兒舉行首場諮詢會，草案建議違者判監3個月，罰款5萬元。行政長官李家超對近日有男童懷疑受虐死亡感到難過，希望盡快立法。

上星期深水埗一名五歲男童懷疑受虐待死亡，他母親涉嫌謀殺被捕。去年政府已經建議立法舉報懷疑虐待及忽略兒童個案，一年過去，未立到法，再發生嚴重虐兒事件，李家超：「我是非常關注，亦非常難過，這件個案正正反映我們要盡快推展和落實立法工作。」

勞福局局長孫玉菡就草案諮詢業界，根據諮詢文件，要強制舉報的專業人士包括社工、教師、醫護、幼兒中心主管等，如果見到18歲以下兒童受嚴重傷害或有迫切危機受嚴重傷害，包括身體或心理虐待、性侵犯、疏忽照顧都可以舉報；舉報機制分三級，第一級要向警方或社署舉報，第二、三級是轉介個案到社署或其他服務單位，沒履行責任舉報屬違法，最高判入獄3個月及罰款5萬元，比去年傳出研究監禁3年少。

社會福利界（新思維）狄志遠：「這個刑罰程度可以接受，如果機構同事或者上司，基於某種原因阻撓或拖延個案舉報，應該同樣有刑事責任。我認為一個月內要舉報比較合理。」

勞工及福利局局長孫玉菡：「你很難劃線，如果情況危急總不能等一兩星期，如果要再等候與機構討論、其他人討論便拖延了時間。他們的僱主或機構不可以防止或阻止員工呈報嚴重虐兒個案，如果阻止都會負起刑責。」勞福局說會研究諮詢會收集的意見，盡快向立法會提交草案。