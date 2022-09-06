首宗猴痘｜30歲男昨抵港　隔離期間確診　醫生料社區爆發風險低籲勤洗手

【有線新聞】本港出現首宗猴痘輸入個案，患者周一從菲律賓返港，隔離期間因為喉嚨痛送院，經核酸檢測後證實感染猴痘，在瑪麗醫院留醫，情況穩定。衞生防護中心估計，患者是之前在美國有高危活動受感染。

該名30歲香港男子上月30日身處加拿大時身體已出現皮疹，三日後淋巴腫脹。衞生防護中心說，這名患者周一獨自由菲律賓乘搭航班PR 300返港，全程穿長袖衫，入住西營盤華美達海景酒店隔離，同日下午因為喉嚨痛送院，經核酸檢測後證實感染猴痘。

中心說患者沒接觸過確診者，來港前到過美國、加拿大及菲律賓，上月8日至25日在美國曾經有高危活動，估計他當時受感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「有甚麼高危因素對嗎？是關於個人資料不便透露，但根據世衛資料，大部分（確診者）都是男性，98%中位數是36歲，95%以上是男男性接觸者。」

中心說，暫時沒人因為今次個案被列為密切接觸者，相信當日與患者乘坐同一班航班的乘客、機組人員，以至機場及檢疫酒店的人員感染風險很低。衞生防護中心總監徐樂堅：「猴痘傳播是很緊密的接觸，甚至一些性接觸或皮膚接觸，皮膚上有些泡。第二個是比較長時間接觸，這個是猴痘可能的傳播途徑。第一個個案希望謹慎處理，和這位病人曾有接觸過，例如是採集樣本的人，我們都建議職員要留意自身狀況。」

徐樂堅說不排除再有輸入個案，猴痘的潛伏期較長，要檢疫21日，當局正準備啟動社區檢疫設施。猴痘疫苗會在本月到港，計劃為密切接觸者及高危人士，包括醫護及男男性接觸者接種。

有傳染病醫生表示，如果猴痘患者觸碰過皮疹後接觸其他物件，有可能造成間接傳播，但相信社區爆發風險不高，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜：「這個病毒的確在物件表面可以存活一段時間，視乎他皮疹的位置在哪裡，如果碰巧手上有，他蓋著了，他的手又沒有周圍觸碰、沒洗手的話，其實那個，的確蓋著的痘或皮疹是會減低間接接觸的傳播風險。我想大家只要注重個人衞生，例如特別是洗手間、冰冷的地方，相對可能有利病毒存活的環境，你觸碰過這些地方，清潔雙手已經足夠預防接觸病毒的感染。」