加拿大薩斯喀徹溫省連環襲擊案　一名疑犯身亡

【有線新聞】加拿大薩斯喀徹溫省造成十死的連環襲擊案，傷者增至18人。兩名疑犯證實是兄弟，其中一人已死亡，初步相信不是自殺，警方正搜捕另一人，不排除他有傷在身，可能求醫。

連環襲擊案翌日，加拿大調查人員到死者住所外搜證。

周日這宗傷亡慘重的持刀襲擊事件，死者包括77歲老伯和接報到場的應急人員，有親友獻花悼念，而十多個傷者部分已出院。

至於兩名疑兇證實是兄弟，警方早已掌握兩人資料，較早時起訴30歲的邁爾斯三項一級謀殺，和哥哥達米安一項一級謀殺，兩人各被控一項企圖謀殺及非法闖入。

搜查期間發現達米安的屍首，死因和兇手動機仍有待調查。薩斯喀徹溫省皇家騎警副局長布萊克莫爾說：「其屍體位處茂密草叢，鄰近搜證中的房屋，我們確認他有明顯傷勢，目前相信傷勢並非自己造成。」

警方繼續追緝邁爾斯，估計他亦受傷，有可能求醫，又指他犯案纍纍，即使有傷在身仍構成危險。

邁爾斯曾因襲擊和搶劫等入獄，獲假釋後沒依時見感化官，行蹤不明，5月開始已被追緝。

總理杜魯多表明密切關注事件，他說：「我和所有加拿大人都關心失去摯親的民眾和傷者，這種暴力或所有形式的暴力都不容於我國。」

他指聯邦政府會提供一切資源應對。