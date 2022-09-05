東方龍獅出戰亞協盃跨區四強　主帥冀球員拼盡

【有線新聞】港超球隊東方龍獅，周二晚出戰亞協盃跨區四強，主帥盧比度承認陣容薄弱，期望球員拼盡。

東方已抵達烏茲別克一星期，準備鬥當地勁旅索迪亞拿。不過對比6月分組賽時，現時陣容大變，費蘭度、米基爾等人離隊，茹子楠轉戰中超，東方有沒有晉級壓力？

盧比度：「沒有壓力，賽前已經知道情況，我們陣容深度不足，有很多年輕球員。對方是一支出色球隊，球員強壯、速度快、高大、體能好，又能主場作賽，對我們將會是硬仗。」

比賽原定在香港上演，因為防疫要求，東方上月放棄申辦，盧比度認為各種不利因素是事實，對球員只有一個要求。

盧比度：「90分鐘內不要放棄，最難保持的是心態，我們明知要捱打，知道對方會作壓逼，但我不願見到球員放棄，這是我不能接受的。」

他說比賽對陣中小將是難得的見識機會，希望他們汲取經驗。