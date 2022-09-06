增9373宗確診、多九死　學校呈逾千五宗　當局日收逾十萬來電籲網查資訊

【有線新聞】本港新增9,373宗新型肺炎確診，9,187宗屬本地個案，多9人死亡；學校呈報個案超過1,500宗，衞生防護中心說是預期之內，認為上學前快測已足夠預防。

開學第四天，多767間學校呈報1,516宗個案，比星期一高一倍有多，45間學校共54班要停課一星期，其中7間有多於一班要停課。衞生防護中心認為上學前快測已足夠預防傳播，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「因很多都是做快測找到的，所以這些個案是沒入學校，比例上在學校，有69萬學生上學、10萬教職員都上班，差不多十分之一人口，比例上一天一千多宗也不奇怪。」

東區醫院心臟科7名醫生星期日起陸續確診，醫管局說他們沒出席任何院外社交活動，但就用過院內的茶水間，醫管局總行政經理李立業：「7名心臟科醫生並非同一時間在茶水間內，由於茶水間是在心臟導管中心，所以沒特別指是在甚麼病房工作。」

多9人死亡，介乎27至99歲，7人死因與新型肺炎有關，1人無關，1人存疑，存疑的是27歲男患者，長期臥床、有羊癎症及線粒體長期病，8月底在家中不省人事送院，延至周一不治，醫管局認為資料不足以判斷死因。

衞生防護中心說，近一星期每日收到逾10萬個來電查詢疫苗通行證、補回確診等問題，形容熱線已用盡容量，呼籲市民在網上尋找資訊，並致電相關的熱線，當局會更改網站內容，方便市民瀏覽。