英國首相｜卓慧思獲女王正式任命　約翰遜卸任前籲黨員團結支持施政

【有線新聞】英國保守黨黨魁卓慧思在蘇格蘭覲見英女王，正式接任首相。

卓慧思本港時間晚上7時20分左右到達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，接受96歲的英女王伊利沙伯二世正式任命，成為女王登基以來第15位首相，亦是第一位不在白金漢宮獲任命的首相。約翰遜較早前已向英女王呈辭。他卸任前呼籲保守黨內部停止勾心鬥角，團結一致支持卓慧思施政。

約翰遜遭黨友迫宮，草草結束3年執政。他說是時候交棒：「接力棒很快會交出，在這場出乎意料的接力賽，他們途中改變規則，但沒關係。」

他總結任內帶領英國順利完成脫歐，迅速推動疫苗接種計劃，比很多國家更快達到七成接種率。 不過英國前景艱難，特別是俄羅斯總統普京導致能源危機。約翰遜相信繼任的卓慧思能夠帶領英國走出危機，呼籲保守黨員要支持她。約翰遜：「我知道卓慧思和這個和善的保守黨政府，將竭盡全力讓民眾度過這場危機，這個國家將克服它，我們將獲勝。是時候停止爭權奪勢，是時候我們所有人支持卓慧思、其團隊及計劃，為人民服務。」

至於將來動向他這樣形容：「關於在未來的顛簸職業生涯中，我就像其中一枝完成功能火箭推進器，我會輕輕地重新進入大氣層，無形地濺落太平洋某個遙遠無名的角落。」