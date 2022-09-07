強制舉報虐兒首諮詢　孫玉菡冀年底展開培訓　狄志遠倡改「兩級制」

【有線新聞】政府昨日就立法強制舉報虐兒舉行首場諮詢會，勞工及福利局局長孫玉菡指，希望在年底展開從業員第一階段培訓。有議員認為舉報機制改為兩級制會較為清晰。

勞工及福利局局長孫玉菡：「第一階段培訓力求在今年年底，即是幾個月後，開始在網上提供培訓資料，因為很多時候需要一些實例、一些情景，讓他們較容易融入工作實際情況。另一個重要情況，是真的要上培訓，會較容易掌握甚麼時候是嚴重，他都不要猶疑，在法律下要舉報。」

立法會議員狄志遠：「昨日的感覺，大家對分級有擔心或不清晰。你轉介裏面分兩個級別，但其實動作都是一樣，就是要做轉介。那麼分兩類來說，前線員工會比較容易管理，第一級必須舉報比較清楚，第二和第三級我也未能掌握，希望未來能夠和局方商討。」