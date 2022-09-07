以老護老｜宿位平均等逾年半　照顧者不堪壓力恐釀悲劇　議員倡撥款提供上門照顧

【有線新聞】香港人口老化，每五人便有一人是長者，很多長者體弱患病要人照顧，但院舍宿位輪候期長，令長者照顧長者情況普遍。有議員建議政府撥出10億元，做啟動基金支援，減少悲劇發生。

丈夫數年前患有認知障礙症，杏燕便一力承擔，照顧他的衣食住行。舊年底丈夫不幸中風，行路要靠拐杖，後來轉差了、站不穩，要靠輪椅。

杏燕：「穿尿片他便拔掉，整張床、所有東西濕掉。推他至側身，因不夠力氣，推到一旁，抹完一邊又一邊，和他換衣服要用大腿撐住他換。」

要全天候照顧丈夫，杏燕說有時也覺得很累，一次經歷更令她日日提心吊膽。杏燕：「他突然間走到廁所門口，他突然倒下、這樣倒下，我便一手抱住，扭到我手腕。如果我不抱著，便會撞到坐廁，便會撞破頭。聘請了外傭，現在好很多。」

不過並非人人也可以聘請外傭幫忙，亦未必輪候到資助院舍宿位。社署最新數字截至今年6月，資助安老宿位平均要等19個月，3,000名長者輪候期間離世。社福界議員狄志遠說，輪候不到宿位，唯有由另一位老人家硬着頭皮自己照顧，一旦壓力過大便可能出現悲劇。

立法會議員狄志遠：「老人家自己也很脆弱。我們過往看到很多個案，照顧者要照顧另一名老人家，他情緒很波動，因壓力太大，覺得自己體力照顧不到，精神也照顧不到。政府或社會對這些老人家的家庭支援不足，把整個責任交給另一名照顧者。」

狄志遠建議政府撥出10億元做啟動基金，提供更全面的日間上門照顧服務，幫忙照顧老人家，亦可以關心照顧者情緒。