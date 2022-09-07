721事件｜白衣人程偉明暴動、傷人罪成　下月判刑　官批「揭竿起義」、「維權」欠理據

【有線新聞】2019年元朗721事件再有一名白衣人暴動及傷人罪成。對於辯方說白衣人聚集是為了反對當天日間示威、是揭竿起義的維權，法官批評說法缺乏理據，被告還柙至下月判刑。

程偉明暴動及傷人罪成，連同他721事件累計8名白衣人罪成。法官裁決時說比對過呈堂片段，確認拍到的是被告程偉明，他當晚10時進入元朗站，用藤條襲擊一個穿灰衫的人，並聯同其他白衣人施襲；肯定白衣人參與的是一場暴動，目的是嚇怕元朗站內的人。

辯方說當晚白衣人聚集是想反對當日日間的示威活動，由於警方不處理，他們自行揭竿起義，屬於「維權」行為。法官不同意此說法，認為缺乏理據，他們不能證明黑衣人是否曾參與日間的反政府活動，即使黑衣人對白衣人作出挑釁，與被告行為是否暴動沒有關係，裁定暴動罪成。

至於程偉明另一項意圖造成身體嚴重傷害而傷人罪，法官說白衣人非法集結、驅逐黑衣人，不能肯定是否有必然令人受傷的意圖，可能只是為了震懾其他人，而且被告到場前沒有手持武器，決定改判他刑罰較輕的傷人罪成。

法官說判刑時不只考慮被告的行為，也要看整件事，又說在元朗站月台發生的暴動令人髮指。辯方預計判刑會以年計，希望押後一段長時間讓他們準備陳詞，被告還柙至下月27日判刑。