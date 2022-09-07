卓慧思承諾迅速應對能源危機

【有線新聞】英國保守黨黨魁卓慧思首次以首相身份發言，承諾上任後振興經濟及應對能源危機，據報卓慧思本周內公布凍結能源費的紓困計劃。

英國新任首相卓慧思在首相府外發表上任後首次演說，先感謝卸任的約翰遜，認為歷史會銘記他為有重要意義的首相。

她對在關鍵時刻擔起重任感到榮幸，提到國家正面對疫情及俄烏戰爭吹來的逆風，但相信人民有能力跨越風浪，她說：「我國由做實事的人建立，有大量的人才、能量和決心，我有信心只要共同努力，就能跨過風浪，重建經濟，重新成為現代化、輝煌的英國。」

卓慧思承諾減稅振興經濟、改善醫療體系，並迅速應對能源危機。她說：「我會著手應對俄羅斯戰爭造成的能源危機，本周就會採取行動，處理能源供應，確保國家能源供應穩定。」

英國能源費下月飆升八成，據報卓慧思本周內公布凍結能源費計劃，維持能源費於目前水平，估計耗資逾千億英鎊，超越疫情紓困措施。

但這項充滿野心計劃可否獲足夠保守黨議員支持，仍是未知之數。卓慧思在保守黨黨魁選舉，只以些微優勢擊敗前財相辛偉誠，而黨內一直較多議員支持辛偉誠，分析認為卓慧思政治籌碼比歷屆首相少。

卓慧思稍早前到蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，接受96歲的英女王伊利沙伯二世正式任命，成為女王登基以來第15位首相，亦是第一位不在白金漢宮獲任命的首相。