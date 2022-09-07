英國新內閣四大要職首次無白人男性出任

【有線新聞】英國新任首相卓慧思的新班子，包括她在內，四大要職首次沒有白人男性出任，國防大臣華禮仕留任，而支持前財相辛偉誠的多名官員不獲任命。

卓慧思入主唐寧街，當前急務是應對經濟困境，她起用近期一直協助處理這難題的原商業大臣關浩霆為財政大臣，成為英國首位非裔財相，他是加納移民後代，亦是卓慧思的親信。

外交大臣由原教育大臣祁湛明出任，他是英國和西非塞拉利昂混血兒，之前曾在外交部跟卓慧思共事，負責美、歐、中東等地區事務。

另一個要職內政大臣由原檢察總長柏斐文出任，成為繼她的前任彭黛玲之後，英國第二位有印度血統的內政大臣。

新班子在種族上較為多元，而首相、外相、財相及內政大臣四大要職，是首次全部並非由白人男性出任。

卓慧思又調任另一名親信，原就業及退休保障大臣高翠玲擔任副首相兼衛生大臣。舊班子中只有少數人留任，國防大臣華禮仕因應對俄烏戰事獲肯定得以留下。曾是競選對手，之後改為支持卓慧思的莫佩琳改任下議院領袖。

至於在保守黨黨魁選舉，支持卓慧思對手、前財相辛偉誠的前朝官員，幾乎全數不獲留任，包括司法大臣藍韜文和交通大臣夏博思，分析認為反映卓慧思重視忠誠多於團結黨內，新內閣沒有涉獵所有範疇的人，屬偏右政府。