安達臣道地盤塌天秤｜有專家料基座焊接出問題　涉事地盤須停工　政府將巡查全港天秤

【有線新聞】有專家認為事故罕見，估計基座燒焊的焊接出了問題；勞工及福利局局長孫玉菡指，初步估計問題出於基座，已要求地盤停工，勞工處會巡查全港地盤的天秤。

涉事的地盤是房協資助出售房屋項目，由精進建築承建工程去年9月展開。勞工及福利局局長孫玉菡到場視察後指已經要求地盤停工，初步懷疑天秤基座出事。孫玉菡：「大家見到整個天秤基座倒塌下來，所以我們初步懷疑是天秤基座出了問題，這會是我們其中一個調查方向。天秤的設計、安裝、驗收也是有法律規定，要有專業人士設計，要有專業人士檢查、驗收，確保符合法例規定才可運用。」

他說地盤內另外兩個天秤暫時沒問題，勞工處亦會檢驗全港天秤。

有專家指事故罕見，估計基座接駁的燒焊出了問題。執業安全師學會主席李光昇：「接駁位常見有兩種接駁方法，一種是鑽孔收螺絲，用螺絲帽扭緊，另一種是燒焊；但圖片上看就不覺得是用螺絲，應是焊接有可能出問題。看起來似乎只燒了兩邊，燒了兩邊，受力很明顯少了一半；無負重下倒塌很明顯不正常，這一定是不正常，負重不倒塌，不負重反而倒塌，證明了一件事，以往其實已有內傷，只不過未拉到某一個斷裂點而已。」

類似的工業意外2007年都曾發生，銅鑼灣三越百貨舊址興利中心拆卸地盤期間，24噸的天秤突然折曲倒塌建築物的「天面」上，造成2死5傷。