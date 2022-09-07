羊村繪本案｜言語治療師總工會五人罪成　官：煽動非單憑文字、刊物在兒童腦海產生效果

【有線新聞】香港言語治療師總工會5名成員串謀發布煽動刊物罪成，押後至星期六求情及判刑。法官說工會發布的羊村系列繪本具煽動意圖，煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。

被告黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森和方梓皓案發時是香港言語治療師總工會的幹事，他們被控2020年6月至2021年7月，以工會名義發布羊村守衛者、羊村十二勇士及羊村清道夫。

法官說分析內容後，認為三本繪本都有煽動意圖，而煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果；沒有爭議三本繪本都是工會的刊物，這點已是直接證據，證明被告之間達成了協議，意圖付諸實行，裁定被告具煽動意圖發布繪本罪名成立。

對於辯方提出煽動罪違憲，法官說這次檢控帶出了一個問題，就是控罪是否侵犯了被告表達言論、出版的自由，以及他們文學藝術創作的自由。法官裁定就保障國家安全及維持公共秩序而言，《刑事罪行條例》第9和第10條對言論及出版自由的權利施加限制實屬必要，而在施加限制與社會利益之間已經取得合理平衡，裁定控罪合憲。