加拿大連環襲擊案　另一名疑兇落網後死亡　據悉駕駛時曾被警車追撞

【有線新聞】加拿大薩斯喀徹溫省日前連環襲擊案，最後一名疑兇落網，但其後送院證實死亡，警方拒絕證實他是否自殺，當局將展開獨立調查。

加拿大警方圍捕連環襲擊案疑兇，有人拍攝到當時情況，直升機在半空盤旋，高速公路旁大批警車亮起警示燈。

現場一架白色小貨車打開車門，多個警員及數架警車在旁。

網上流傳相片，一名男子被警員從後按壓於車身側面，身後還有數個警員。

警方證實周三下午接報，距離周日第一兇案現場約一百公里外的瓦卡，疑兇邁爾斯持刀闖入住宅，並偷走一架小貨車。警方於1.5小時後，在約30公里外一處高速公路，發現失車以接近150公里時速行駛，指示該車停在路旁。

薩斯喀徹溫省皇家騎警副局長布萊克莫爾說：「警員包圍汽車，確認司機正是邁爾斯桑德森，他被警方拘捕扣押，車上發現一把刀，他被捕後不久出現醫療狀況，警方召喚急救人員到場，將他送往省內醫院，在醫院證實死亡。」

警方沒透露邁爾斯因何需要急救，對於有報道指他死於自殘，警方拒絕證實，指有關部門會展開獨立調查，強調邁爾斯送院前有在場人員為他急救。

邁爾斯及其兄弟、日前發現死亡的達米安，涉及薩斯喀徹溫省的連環襲擊案，造成廿多人死傷。

警方承認隨著邁爾斯死亡，調查行兇動機變得困難，但同時希望案發社區和遇害家屬能感到安心並開始走出悲痛。