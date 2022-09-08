地盤塌天秤｜工程師指意外存兩謎團　有專家稱檢查規例存漏洞　工會促公開調查追責

【有線新聞】秀茂坪安達臣道地盤天秤塌下，造成三死六傷，大批警員到現場蒐證，行政長官李家超說非常關注事件，如發現人為疏忽，會展開刑事調查。

早上大批警員、包括鑑證科人員進入地盤調查，視察天秤基座以及整條翻起的工字鐵，在附近拍照，又到貨櫃附近了解。有死者家屬到場拜祭。

事發現場仍然見到倒塌的天秤分開多截，橫臥在地盤，天秤的一端壓着一個白色貨櫃，有工人用布蓋著另外兩個被壓到變形的貨櫃。承建商精進建築在這個地盤其餘兩個天秤已停止操作，同一地盤的另一間工程公司地盤的天秤照常運作。

行政長官李家超說非常關注事件，勞工處及警方會展開調查，李家超：「由勞工處針對今次塔式起重機的事故而展開調查，檢視事故發生的原因，及甚麼人需要甚麼負責，亦會邀請專家深入及全面調查；另一個調查是由警方展開，同時在調查的過程，如果發現任何人有疏忽的行為，會從刑事調查方面展開。」他又說會協助死者家屬及傷者獲得應有賠償。

永茂控股有限公司發表聲明，指對事故感到悲痛，承認涉事的天秤是由永茂機械（香港）有限公司擁有。