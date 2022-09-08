i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月08日
港聞
新聞資訊
駱惠寧︰習近平七一講話指明香港發展方向 相信工商界會把握機會
中聯辦主任駱惠寧出席座談會致辭時說，國家主席習近平七一重要講話為香港未來發展指明方向，相信工商界會把握機會。
駱惠寧︰「我們高興的看到這段時間以來，香港社會各界包括工商專業界都在認真領悟和響應習近平主席重要講話精神，工商企業已在謀劃和布局新的發展，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，香港工商界匯聚世界各地商業英才，素來具有敏銳的市場判斷力和執行力，相信大家會主動把握香港發展方向。」
駱惠寧又說，中央一直高度重視香港發展，中央有關部門及地方政府自七一以來推出多項支持香港的重要政策，相信會為香港帶來重大利好，幫助香港發展。
上一條影片
地盤塌天秤｜工程師指意外存兩謎團 有專家稱檢查規例存漏洞 工會促公開調查追責
下一條影片
鶴咀對開海床發現二戰水雷 藏500磅TNT炸彈 警方即日封鎖水陸、明日拆除
客戶服務