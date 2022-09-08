駱惠寧︰習近平七一講話指明香港發展方向　相信工商界會把握機會

中聯辦主任駱惠寧出席座談會致辭時說，國家主席習近平七一重要講話為香港未來發展指明方向，相信工商界會把握機會。

駱惠寧︰「我們高興的看到這段時間以來，香港社會各界包括工商專業界都在認真領悟和響應習近平主席重要講話精神，工商企業已在謀劃和布局新的發展，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，香港工商界匯聚世界各地商業英才，素來具有敏銳的市場判斷力和執行力，相信大家會主動把握香港發展方向。」

駱惠寧又說，中央一直高度重視香港發展，中央有關部門及地方政府自七一以來推出多項支持香港的重要政策，相信會為香港帶來重大利好，幫助香港發展。