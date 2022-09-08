鶴咀對開海床發現二戰水雷　藏500磅TNT炸彈　警方即日封鎖水陸、明日拆除

【有線新聞】警方在石澳鶴咀對開海面首次發現完整的二戰英軍水雷，估計內有500磅高性能炸彈，爆炸品處理課明天早上會在水中引爆，即日起在鶴咀一帶封路準備。

這枚二戰時期的水雷表面布滿貝殼，埋藏15米深海床超過70年。直至上月，一名市民在鶴咀東北約1.4公里潛水的時候發現。爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超︰「這是二次大戰英軍標準水雷，估計裡面依然有500磅，TNT級別高性能炸彈。水雷在二次大戰時候，香港的防衛工程，有數百枚水雷放在香港不同地方。水雷有自我摧毀機制，過了一定年期後，水雷會自我毀滅。今次是首次找到完整、未破壞的水雷。」

警方即日已經封鎖鶴咀道一帶，除了村民、海洋科學研究所人員都不可進入，船隻不可駛入水雷位置的方圓一公里。爆炸品處理課在星期五早上11時至2時，會在水中引爆，屆時鶴咀方圓5公里會列為無人機禁飛區，整個行動預計動員約500警力。李展超︰「考慮水雷炸藥量、型號、水深及相關條件，受影響及波及範圍有數百米至一公里海域範圍，經過我們的準確計算，伸延不到去鶴咀的海岸保護區，亦不包括鶴咀一帶有人工作居住和工作的地方，對公眾及海岸保護區沒有影響。」他呼籲市民不要主動尋找水雷。