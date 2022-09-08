俄烏戰爭｜烏克蘭宣稱收復哈爾科夫部分地區

【有線新聞】烏克蘭軍方改口，承認上月用火箭攻擊克里米亞俄軍基地，摧毀多架戰機，總統澤連斯基宣稱，已收復東北部哈爾科夫部分被俄軍佔據的領土。

烏克蘭展開大反攻，在東北部哈爾科夫地區傳來捷報，網上流傳片段，有村鎮居民出迎，歡迎烏克蘭部隊重返當地。

基輔政府宣稱，已收復哈爾科夫部分領土，部隊更劍指東部頓巴斯俄軍佔領地區。據報烏軍距離俄軍補給重鎮伊久姆，只有數十公里，美國國防部形容，烏克蘭取得緩慢但有意義戰果，又稱在南部戰線，烏軍形勢比俄軍有利。

俄軍位於克里米亞的空軍基地，上月初發生爆炸，烏克蘭軍方事隔一個月，終於指出動火箭攻擊俄軍基地，行動摧毀10架俄羅斯戰機，削弱敵方軍力及士氣，推翻軍方早前指俄軍士兵吸煙引發爆炸的講法。俄方早前則指，爆炸是由當地效忠基輔政府的破壞分子策劃。

而因俄烏戰事飽受西方制裁的俄羅斯進一步受壓，繼七國集團早前協議，向俄羅斯石油實施價格上限，歐盟委員會主席馮德萊恩，提出為俄羅斯天然氣制定價格上限，冀冬季來臨前降低能源價格，並防止俄羅斯謀利支援戰事。

俄羅斯總統普京到海參崴出席東方經濟論壇時批評，設立能源價格上限違反合約，警告一旦落實有關措施，將切斷西方所有能源供應。