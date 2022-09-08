F-35戰機含未授權中國合金　美國防部暫停交付　稱沒安全問題、現役機可續飛

【有線新聞】美國國防部暫停接收F-35戰機，指發現有組件的磁鐵使用未經授權的中國合金，發言人稱磁鐵不會傳送訊息或影響飛航安全，已交付及服役的戰機不受影響。

美國F-35聯合項目辦公室上月中，收到國防合約管理局通知，指洛歇馬丁公司生產的F-35戰機渦輪機油泵中的磁鐵，使用了中國生產的合金，成分包含鈷和釤。由於這種合金材料未得美方批准使用，辦公室決定暫停接收及向第三方交付新的F-35戰機，直至確保符合相關採購法規。

國防部發言人稱，已確認磁鐵不會傳輸訊息或損害飛機完整性，不構成性能、安全、保安風險等問題，已交付及服役中的F-35不受影響。目前美國空軍、海軍、海軍陸戰隊，以及另外10個國家都有使用F-35，據報戰機上亦有其他產自中國的磁鐵，但事前都已獲得豁免。

今次事件是洛歇馬丁主動通報，指是收到生產渦輪機油泵的霍尼韋爾公司報告，下級供應商使用了源自中國的合金。

洛歇馬丁稱由於國防部已確認安全沒問題，已交付的F-35戰機不會更換磁鐵。又稱已找到其他替代材料，日後的戰機會轉用新的合金。洛歇馬丁原先預計今年交付約150架F-35戰機，目前已付運88架。