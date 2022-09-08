疫苗通行證｜家長憂針後副作用　陳以誠：令人感高壓　倡派主題樂園門票予接種家庭

【有線新聞】有家長說子女太年幼，擔心他們打針後有副作用。有兒科醫生認為，措施會令部分家長覺得是高壓手段，建議向打了針的兒童派發主題樂園入場券。

5至11歲兒童，最少要打一針才可進入指定處所，姚太女兒年底就滿5歲，但就說不會帶她去打針。

姚太：「堅決反對小朋友這麼年幼就要強行打針，小朋友可能都試過身體有不同狀況，都有朋友的小朋友10多歲，接種後都有心肌炎，我都不想女兒冒險成為不幸的一部分。」

陳先生：「怕接種後的副作用，始終都比較擔心，所以一直不敢（讓兒子）接種。」

劉太：「迫著打針，始終他們學習要到商場、體育館。」

有兒科醫生說，措施會令部分家長覺得是高壓手段，兒科醫生陳以誠：「不正式幫他們解除憂慮，而令家長覺得有感觀一個高壓行政手段令他們屈服。如果打了兩針能有一個入場券與父母去海洋公園，或打了三針去迪士尼，讓家長覺得其實政府真的關心他們。」他建議政府多向家長解說，讓他們毋須太擔心疫苗的副作用。