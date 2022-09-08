地盤塌天秤｜政府暫停總承建商精進投標工務工程　另一地盤去年亦曾有天秤意外

【有線新聞】政府決定暫停地盤總承建商精進建築參與工務工程的投標，直至明年年底。記者向精進、以及天秤公司永茂查詢事故原因，以及由誰人負責安裝和監督，暫時未獲回應，只是說會配合當局調查。

倒塌的天秤，駕駛室有「永茂」的字樣，永茂機械（香港）有限公司承認擁有這座天秤。記者去到他們在元朗的工場，要求與負責人做訪問。

「（想問兩句）不要問，不要問我，你不要問我，你出去。（是否知道問題主因在哪裡？）（是否地基問題？）我不清楚，因為地盤的事我不清楚。（有否清楚事情的人可以出來說兩句？）沒有，沒有空，可否出去？」

永茂機械的母公司是永茂控股，來自內地，在新加坡上市，他們發聲明說對事件深感悲痛，會做內部調查，亦會全力配合當局的調查。

至於地盤總承建商精進建築，亦發聲明說會為死者家屬提供支援，全力配合調查。記者聯絡到他們母公司，興聯集團的其中一名董事，興聯集團董事及副總經理周繼邦：「因為我們仍在忙碌，不好意思。（我們主要想了解安裝是誰人負責？）我們會回應你的，你放心，但我想由傳訊部同事回應你，好嗎？」

精進建築2018年獲發展局正式認可為「丙類公共工程承建商」，可以承接超過4億元的合約，除了今次的房協地盤，他們近年還承建至少5個房委會公屋項目，最大型的一個是在大埔第9區興建8幢公屋，亦有幫政府興建郵政總部、懲教署總部、水務署總部等。這些地盤全部都被勞工處要求暫時停用天秤，直至當局相信他們有足夠安全措施才可以復工。

精進建築的地盤不是第一次發生天秤意外，去年9月屯門「帝御．金灣」有天秤突然折曲，撞向大廈棚架，無人受傷。而根據勞工處記錄，精進建築過去兩年因為未有在地盤做足安全措施被勞工處票控7次，合共罰款78,000元。

發展局暫停精進建築參與工務工程投標至明年12月31日，會因應事故調查結果，可能延長暫停投標期，甚至從工務工程認可名冊中除名。至於精進現正負責的4個項目，政府巡查後未發現違規，發展局亦巡查了轄下31個涉及天秤操作的工地確保安全。