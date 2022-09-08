甲一男子籃球聯賽　遊協49:92南華

【有線新聞】本地甲一男子籃球聯賽，南華43分大勝遊協。

梁兆華交給曾湛元，找到一條「私家路」反手上籃。紅衫的南華，早前鬥到加時不敵滿貫，被打破不敗之身。上月宣布譚偉洋及胡國鋒「出山」，擔任主教練和助教。但初段未能拉開。

遊協的錢嘉豪突破上籃，兼博得犯規，貢獻全隊最高12分。首節落後16比24，遊協第二節「啞火」，只是取得6分。

南華把握機會拋離，朱亮跳投中框彈入，有11分進帳，半場領先42比22。

四位球員得分雙位數，葉耀邦有14分。老將羅意庭也交出10分，南華第三節進一步拉開。

遊協即使有陳可鈐中場起手，射入壓哨的三分，都無補於事。

南華有梁兆華最後一節獨取9分，都是來自三分球，全場入了5球，取得最高21分，還有7個籃板。南華最終大勝92比49，取得今季第7場勝仗。