英女王逝世｜英國史上最長壽君主　成跨世代精神支柱　菲臘親王離世後身體大不如前

【有線新聞】女王在位七十年見證英國以至全球風雲變幻，本身經歷二戰，戰後登基帶領英國走過國力衰退的時期，到近年國內面對蘇格蘭獨立公投、脫歐等爭議及新型肺炎打擊，伊利沙伯二世保持中立之餘亦會透過發人深省的言論，與國民一同跨越危機。

英女王伊利沙伯二世，既是英國史上在位最長時間，亦是最長壽的君主。身兼一國之君，還有妻子、母親等角色，伊利沙伯二世無時無刻保持女王的威儀，「漫長的一生無可避免地會經歷很多里程碑，我的也不例外。」

公務繁忙，其中一項主要工作，是每日閱覽辦公桌上紅盒子內的政府文件。歷任十多任首相，即位初期的邱吉爾，80年代的戴卓爾夫人，至近年的約翰遜，每星期見首相商討國事，對國內國外情況無不了然於心。

接待外賓無數，另一公務是外訪，本身無護照的伊利沙伯二世出訪逾百個國家。國事訪問美國四次，1991年波斯灣戰爭結束後到美國國會演說，鞏固英美特殊關係，「我倆從歷史學習到，不能容許侵略得逞。」

1986年應邀訪華與鄧小平會晤，是第一位英國國家元首訪問中國，70及80年代先後兩次訪港。1996年出訪泰國，兩位同是當時治理國家最長時間的君主見面，「儘管一些舊爭議結束，不幸地也有新的產生，我們必須保持警覺，確保個人，不論成人或小童的權利在社會上獲保障，所有人都得到公義。」歷來還見過五位教宗。

保持政治中立、不干政是皇室的立場，女王亦不會就政治事件公開表態，只在重要關頭發聲。2005年倫敦剛奪得奧運主辦權翌日，發生針對公共交通的連環炸彈襲擊，超過50人死亡，「針對無辜民眾的施暴者要知道，他們不能改變我們的生活方式，暴行若此，只會令我們更團結、更仁慈、更相信法治。」

貴為女王，每句說話都有微言大義，2014年蘇格蘭獨立公投在即，她期望民眾小心考慮將來，最終蘇格蘭留在英國。兩年後的英國脫歐公投，有傳媒報道女王支持脫歐，王室聲明強調一切由英國民眾自行決定。

通過脫歐後，表決時任首相文翠珊的脫歐替補方案在即，國會明顯分裂，伊利沙伯二世公開呼籲各方尋求共識、顧全大局。

每年一度的聖誕文告之外，伊利沙伯二世罕有地發表過五次全國講話。1997年王妃戴安娜在巴黎遇車禍逝世，外界批評當時身處蘇格蘭的王室家庭未有即時返回倫敦，態度冷漠。最終在事發後五天，葬禮舉行前夕伊利沙伯二世才返回倫敦，並罕有地透過直播親口表態，說各有不同方法去面對，心情複雜、難以表達。

她亦改變白金漢宮只掛皇家旗的傳統，在戴安娜出殯當天，以及往後911等特殊日子，會在這個主要寢宮掛上英國國旗，下半旗致哀。

新型肺炎世紀疫症蔓延全球，首相約翰遜和王儲查理斯分別染病，國家陷入前所未有的危機，伊利沙伯二世發表特別全國演說，說難捱的日子或許還在前頭，但只要大家團結堅定，終能跨過難關，後會有期。

在位超過70年，與英國一同經歷高低起伏，女王一生可以用她21歲那年這句話概括，「我在你們面前宣布，我將貢獻一生，不論長或短，為民服務。」當時她仍未登基，事實證明她未有違背諾言。

即使生於皇室家庭，她和家人都未必想到，年紀輕輕成為一國之君。1936年伯父愛德華八世在位不足一年就退位，父親登基成為喬治六世，10歲的伊利沙伯已成為王位準繼承人。

二戰期間，母后不肯帶她和妹妹離開英國，堅持留在國王身邊，伊利沙伯亦加入軍方的支援隊伍，負責維修和駕駛軍車。戰後兩年，與出身希臘王室的菲臘結婚，兩人育有四名子女。

而隨着父王健康惡化，她亦擔負更多重任，1952年2月以公主的身份代替父親出訪肯尼亞，期間喬治六世因病駕崩。伊利沙伯隨即以女王的身份返回英國，以25歲之齡登上王位，成為伊利沙伯二世。

登基初期，英國面臨戰後國力衰退，伊利沙伯二世出訪多國維繫英國與前屬土和殖民地的關係。蘇彝士運河危機後，捲入選首相的風波，是她即位初期「新伊利沙伯時代」一大陰影。此後英國殖民主義迅速瓦解，六、七十年代多個非洲國家脫離英國獨立，美蘇崛起，大英帝國光芒不再。

既是母親也是君主，如何兼顧兩者的重責，伊利沙伯二世在福克蘭戰爭有充分體現，她不理反對，支持當時22歲兒子安德魯上戰場，向全國父母展示強烈訊息，大家正經歷同等的煎熬。英國皇室本身與國家一樣面臨多次風波，九十年代初王儲查理斯和戴安娜王妃婚姻亮警號，女王去信兩人要求他們離婚。

王室與英國報界角力多年，伊利沙伯二世曾透過律師去信報社編輯，警告不要再刊登「狗仔隊」拍攝的王室照片，但「狗仔隊」未有絕跡。孫子哈里與妻子梅根在2020年決定脫離皇室職務，兩人其後更在美國上電視，指控王室有人種族歧視，對王室再造成更沉重打擊，最終王室代表女王發聲明，表明會私下嚴肅處理，一句「當中的記憶可能有出入」總算化解危機。

對女王來說，任何國家大事相信都不及至親離去痛心，母親伊利沙伯王后和妹妹瑪嘉烈公主在2002年先後離世。十九年後共偕白首的菲臘親王離她而去，女王自己之後亦確診新型肺炎。其後身體狀況大不如前，近60年來首次缺席國會新會期開幕儀式。騎馬、看馬，是她公餘時的興趣，還有眾所周知她心愛哥基犬。

英女王伊利沙伯二世，亦見證着科技急速發展的多個時代，由上任初期的收音機、電視，到後來的互聯網、手機，她在1976年成為第一個發出電郵的君主，到2014年首次發出twitter貼文。

不論世代變遷、政權更迭，這個溫莎王朝的第四任君主，在國家動蕩時帶來穩定，分裂的時候代表團結，是英國人跨世代的精神支柱。