英女王逝世｜查理斯繼位：正面對最大傷痛　英媒：十日後舉行國葬　卓慧思籲支持新國王

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世逝世，終年96歲，王儲查理斯隨即繼位成為英王查理斯三世，今日將返回倫敦，預料將發表全國講話。傳媒報道指，女王遺體幾日後移送返倫敦，10天後舉行國葬。

英國在位時間最長的君主伊利沙伯二世辭世，在倫敦白金漢宮工作人員張貼告示，公布女王周四下午在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡安詳離世。王儲查理斯繼位成為英王查理斯三世，他以國王身份首次發聲明悼念女王，形容自己和家人正面對最大的傷痛，又指女王是一位受愛戴的君主和母親，舉國和全球無數人深感痛惜。

周二剛獲女王任命，成為她登基以來第15位首相的卓慧思表示震驚及哀悼，同時呼籲國民支持新國王。英國首相卓慧思：「女王伊利沙伯二世是現代英國的基石，我國在其統治下茁壯繁茂，英國如今偉大皆因她，我們與國王一家同悼其母，同時要團結一心支持國王，助他現在為我們擔起重任，給他忠誠奉獻，有如其母長久以來對大眾愛護奉獻般。隨著伊利沙伯二世的時代過去，迎來壯闊歷史和偉哉我國的新時代，正如女王陛下亦會如此所願、所說，天佑吾王。」

入夜後，仍然有不少民眾冒雨到白金漢宮外獻花悼念。英國傳媒近年曾報道，當局已制訂了應對女王一旦在蘇格蘭駕崩的「獨角獸行動」，還有有關國葬安排的「倫敦橋行動」。女王的遺體預料將移送到愛丁堡荷里路德宮，王室成員會到當地教堂出席儀式，各地議會亦會舉行追悼活動。之後女王的靈柩會由王室列車送返倫敦，沿途600多公里途中將經過紐卡素等多個主要城市，並在逝世10天後舉行國葬。下葬前，靈柩將安放在國會西敏廳讓公眾瞻仰。