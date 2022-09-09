討厭照鏡見女性身影　跨性別Zephyrus決意以男性身分示人

【有線新聞】截至去年，有超過480名性別不一致的人接受醫管局性別認同診所跟進，有人決定注射荷爾蒙及做手術，以另一個性別生活。

跨性別男性 Zephyrus:「我叫Zephyrus，代名詞是他，我是一名跨性別男性，職業是一位醫生。」

Zephyrus出生時是女性，青春期開始覺得自己是男性，出現「性別不一致」，Zephyrus:「對胸部或其他部位，一直覺得很討厭，亦不是太適應得到，例如不想照鏡子，看到影子是一個束了馬尾的人，或見到自己身形的影子都想避開，甚至有一些自殺的想法。第一次穿上束胸背心，會是我其中一個最開心的經歷，會平胸，是一個較男性化的身體。」

Zephyrus大四開始，到威爾斯親王醫院性別認同診所，經精神科醫生跟進後，開始注射男性荷爾蒙，以男性身份示人至今四年：「真的有轉聲，外貌方面會不同了，變得男性化，很開心每天有些新的改變。」

關注性別議題的家計會及學者說，香港資訊發達了，多了人思考自己的性別認同，不再是出生是甚麼性別就是甚麼性別，浸會大學社會學系副教授黃結梅：「『扭轉治療』是無效的，你很難改變別人深層、心底裏的性別認同。性別拓展的青年（Gender Expansive Youth），是拓展、擴闊了我們對性別的理解，其實是社會、或者上一代，我們這些成年人，其實太不明白性別這回事。」

Zephyrus年初接受上身平胸手術，沒有接受性器官切除及重置手術，所以未達到入境處要求，身份證上仍然寫著女性，「有些說話就是，覺得你永遠不會成為一個男性，不是由做手術或藥物，甚至不是因為剪甚麼髮型而有改變。其實我一直都是男性的性別認同，心裏對自己的性別是甚麼感受，我認為這較重要。」