英女王逝世｜英駐港總領事館下半旗　市民攜花門前致哀

【有線新聞】英國駐港總領事館下半旗致哀。

位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，跟英國主要建築物一樣，下半旗哀悼英女王逝世。

有市民買了花束，放在領事館門前致哀。

「她不只是英國，全人類都有地位。當世界混亂時，還有哪一人可以依靠？一個人將自己生活公開，讓世界在顯微鏡看足70年，可想而之壓力有多大。」

戴先生：「女王看著我們大，見證香港是一個東方之珠，曾到香港訪問。我很傷心很掛念她，沒甚麼可以做，所以買花獻給她。」

陳小姐：「因為我八十年代在香港出生，對她(女王)的感受很深，她就像我奶奶一樣，聽到消息眼淚自然流下來。我很尊敬她是一個很偉大的領導人。」

梁先生：「(她)留下很多可說是她的遺產在香港，一直很多年香港都很穩定，教育、醫療制度，當年她都會看人民生活有何問題，成立廉政公署也是她的遺產。」