地盤塌天秤｜死者家屬：非人為疏忽、請政府幫我　工會：賠償或一兩年後發放、冀大眾捐款

【有線新聞】秀茂坪地盤天秤倒塌事故，房協及承辦商與3名死者家屬達成恩恤金協議，協助家屬的工會說工傷賠償金可能要一、兩年後才發放，希望大眾捐款。

「我的兒子才22歲，大好前途。」死者的家屬到殮房認屍，她的兒子是地盤工程師助理，死者家屬潘太：「沒有大風大雨時，整個天秤如此翻起了、整個支架斷了，這不只是人為疏忽，這是謀殺。這不是普通工業意外，請香港人，香港政府幫助我。」

許太41歲丈夫做電工，意外後留下她，還有兩個4歲及7歲的女兒，許太上星期才驗出有末期癌症，死者家屬許太：「前一晚他笑著跟我說晚安，之前因為化療原因我有點不舒服，丈夫每天早上要5時半起床，所以那天我們錯過了一起睡覺的機會，我最後一日也沒有機會好好抱著他。」她意外當日收到電話去聯合醫院認屍，但屍體並不是她丈夫，輾轉間有人再叫她去工地等，許太：「不知道為何開了如此大的玩笑，電視台編劇本都不會這樣寫。」

三名死者的僱主及房協有向他們發放恩恤金，金額無法透露，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「 （發放恩恤金）希望他們可以渡過短暫經濟困難，等待發放工傷賠償都需要一段較長的時間，有些人可能要一年，甚至兩年才取得工傷賠償。」她說公眾稍後可以經工業傷亡權益會捐款給三個死者家庭。