立法會議抵港檢疫何時縮短　張宇人田北辰一度爭拗　田被逐離場

【有線新聞】多名立法會議員關注，何時會再縮減抵港檢疫日數，政府說須視乎數據而決定，強調要平衡疫情及對經濟的影響，又指深圳健康驛站近日減少名額，由內地政府決定，會與深圳保持溝通，希望不會再縮減。

抵港人士檢疫日數，上月初改為「3+4」，多名立法會議員關注何時能再縮減。選委會界別陳沛良：「11月香港應有數個大型及金融盛事會議舉行，當局會有措施針對這方面作調整？」

醫務衞生局局長盧寵茂：「政府考慮抗疫政策是多方面，不會說因為某一個會議，甚至某一輪活動，單方面只考慮一個因素。」

新界西北（實政圓桌）田北辰：「由『3+4』至今，我留意到輸入個案，實際數字不但無上升，佔全港整體個案百分比，下跌至最低1.7%，我認為應盡快放寬到『0+7』。」

盧寵茂：「未來我們會有甚麼的數學題目，無論是『2+5』也好，『1+6』也好或『0+7』，都是要基於數據。我們現時亦要明白，我們正面對上升的疫情，外來輸入個案佔比現時低於2%，這都是基於本地疫情爆升。」

會議期間，田北辰及張宇人一度爭拗。

飲食界（自由黨）張宇人：「政府是密切監察，但是最近實際數字，你先讓局長回答完，好不好？（主席，你不用如此）我不是不用如此，田北辰議員，我已經與你做同事很久，你是時時都插口，我希望你有些禮貌。（我是非常有禮貌）局長請你繼續。（主席，你插口我不覺得你很有禮貌）我已經警告你叫你不要再發言，否則我要請你出去。（我都是這樣說，局長說可以答我問題）秘書，請田北辰議員出去。」田北辰最終被逐離會議廳，會議亦一度暫停。

會議上亦有議員關注，深圳近日減少健康驛站名額，盧寵茂說是由內地政府決定，特區政府不能單方面調整，會與深圳市政府保持溝通，希望不會再縮減名額。